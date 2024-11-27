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Сегодня, 11:43

Соболев рассказал о решении помочь пострадавшим после теракта в Подмосковье

Даниил Аршавский
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, как принял решение помочь пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Подмосковье.

«Вот просто так совпало, когда открыли сбор. И я просто... Ну что в моей голове было? Я сидел в социальных сетях и увидел у какого-то блогера, не помню у кого, что сбор открыли. И он туда перевёл деньги. Я просто это увидел у него. И думаю, я тогда тоже переведу. И выложил это тоже. Почему выложил. Я случайно это увидел. Думаю, блин, может быть, если я это увидел у него, может быть, если я выложу, люди тоже это увидят. Ну и как бы вот я выложил, и, конечно, началось это...» — рассказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

В марте 27-летний футболист перевел 500 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Сбербанком и Российским Красным Крестом для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
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Краснодар – Спартак
 - : -
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