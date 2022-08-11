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Писарев рассказал о задачах на сезон, которые перед ним поставило руководство «Химок»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство клуба.

«Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть возможность сделать хорошую команду. Задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей и руководителей. Мы хотим играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой. Есть и стратегическая задача: клуб хочет готовить молодых футболистов, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной страны. Вот две задачи, впереди воскресный матч с «Ахматом», к которому мы должны быть готовы.
Конечно, будем следить за игроками молодежной команды, стоит задача следить за всей вертикалью клуба. Как прошла первая тренировка? Был организационный день, не совсем обычный, но мы постарались минимизировать адаптационные моменты. Хотим, чтобы перемены как можно меньше затронули команду, потому что через 3 дня уже игра. Для первой тренировки все прошло на хорошем уровне. С оптимизмом ожидаю предстоящий матч», — сказал в интервью клубной пресс-службе Писарев.

Писарев возглавил «Химки» вчера, 10 августа, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 4 играх. Команда проведет первый матч под руководством Писарева в воскресенье, 14 августа против «Ахмата». Начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5b-Faul4d6E
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Краснодар

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Оренбург

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И К Ж
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Локомотив

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