Франко Камоцци: «Хендрикс? Нужно задавать вопросы тем, кто его взял»

Экс-советник Федуна Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился мнением насчет разрыва контракта полузащитника Йоррита Хендрикса со «Спартаком».

«Хендрикс? По этому игроку нужно задавать вопросы тем людям, которые его хотели взять и в итоге взяли. Почему у него не получилось — тоже вопрос к ним», — сказал Камоцци «СЭ».

Хендрикс выступал за «Спартак» в январе 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.