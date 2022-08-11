Петржела считает «Краснодар» неплохим вариантом для Дзюбы: «Другого шанса может и не представиться»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Краснодар».

«Если им интересуется «Краснодар», то пусть он переходит туда. Это неплохой вариант. Другого шанса может и не представиться. Что касается новостей о его возможном переходе в чемпионат Турции, я боюсь, что он там не будет играть. Там им нужны довольно быстрые игроки. И это, к сожалению, уже не Дзюба. В России у него больше шансов продолжать играть. Он знает игроков, он знает чемпионат и это его преимущество. Однако, я понятия не имею, заинтересуются ли им российские клубы», — сказал Петржела «СЭ».

«Краснодар» может подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, краснодарский клуб будет рассматривать вариант с приглашением 33-летнего россиянина в случае ухода форварда Джона Кордобы.