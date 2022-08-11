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Сегодня, 11:44

Петржела считает «Краснодар» неплохим вариантом для Дзюбы: «Другого шанса может и не представиться»

Дмитрий Барулев
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Краснодар».

«Если им интересуется «Краснодар», то пусть он переходит туда. Это неплохой вариант. Другого шанса может и не представиться. Что касается новостей о его возможном переходе в чемпионат Турции, я боюсь, что он там не будет играть. Там им нужны довольно быстрые игроки. И это, к сожалению, уже не Дзюба. В России у него больше шансов продолжать играть. Он знает игроков, он знает чемпионат и это его преимущество. Однако, я понятия не имею, заинтересуются ли им российские клубы», — сказал Петржела «СЭ».

«Краснодар» может подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, краснодарский клуб будет рассматривать вариант с приглашением 33-летнего россиянина в случае ухода форварда Джона Кордобы.

Артем Дзюба
Властимил Петржела
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РПЛ
ФК Краснодар
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 - : -
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