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Сегодня, 15:45

Писарев назвал «Краснодар» самой стабильной командой первой части сезона РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением относительно игры «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, это была самая стабильная команда. И надо радоваться, что они всех сохранили, с этой-то логистикой! А если еще кого-то возьмут по ходу сборов, может, уже и «ведут» кого-то, но мы не знаем об этом. Но основная задача — никого не потерять.

Смазали концовку? Ну а кто вообще идеально ровно может взять и «прокатиться» по всему сезону? Ну, был «Байер» леверкузенский — пролетели сезон без поражений... Думаю, краснодарцы действительно подустали, потому что я, работая в «Краснодаре-2», на себе испытал всю эту логистику, все эти переезды-перелеты. Это тоже очень утомляет. А где-то, может быть, под конец и эмоциональное переутомление настало», — сказал Писарев «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 турах и лидирует в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Николай Писарев
ФК Краснодар
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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