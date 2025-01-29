Писарев назвал «Краснодар» самой стабильной командой первой части сезона РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением относительно игры «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, это была самая стабильная команда. И надо радоваться, что они всех сохранили, с этой-то логистикой! А если еще кого-то возьмут по ходу сборов, может, уже и «ведут» кого-то, но мы не знаем об этом. Но основная задача — никого не потерять.

Смазали концовку? Ну а кто вообще идеально ровно может взять и «прокатиться» по всему сезону? Ну, был «Байер» леверкузенский — пролетели сезон без поражений... Думаю, краснодарцы действительно подустали, потому что я, работая в «Краснодаре-2», на себе испытал всю эту логистику, все эти переезды-перелеты. Это тоже очень утомляет. А где-то, может быть, под конец и эмоциональное переутомление настало», — сказал Писарев «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 турах и лидирует в турнирной таблице.