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Сегодня, 15:35

Экс-главный тренер «Ахмата» Адиев рассказал о предложениях из РПЛ и стран СНГ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Россиянин покинул «Ахмат» в сентябре 2024 года.

«Занимаюсь сейчас обычной семейной жизнью, строю дом, смотрю футбол и готовлюсь к дальнейшим вариантам работы. Разговоров было много, но пока не сложилось. Сегодня как таковых вариантов нет. Все укомплектованы. Думаю, что-то будет решаться уже ближе к концу чемпионата.

И РПЛ, и клубы СНГ выходили на связь. У меня в планах на днях посетить Анталию, сборы команд. «Ахмат»? Нет, это все уже, прошедшая история. Обратно не провернешь. Если будет вариант со сборной, рассмотрю его», — сказал тренер «РБ Спорт».

Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством национальная команда провела 21 матч, одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и уступила в девяти встречах.

Источник: РБ Спорт
Магомед Адиев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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