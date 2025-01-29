Карпин: «В РПЛ был достаточно интересный год, не только чемпионат»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», высказался о футбольных событиях, произошедших за минувший год.

«Прям каких-то важных событий, к сожалению, не произошло ничего сверхъестественного. Как раз наоборот произошли события: возможно, важные, но не очень хорошие. Как я уже говорил, сборная России по футболу отстранена, как и в принципе весь российский спорт. Поэтому ничего хорошего, так скажем, с этой точки зрения, не произошло, к сожалению», — сказал Карпин РЕН ТВ.

Карпин также высказался о событиях чемпионата России в 2024 году.

«Если говорить про клуб, то в РПЛ был достаточно интересный год, не только чемпионат. Много интересных матчей было, много интересных событий происходило. Опять же, в силу того что мы не участвуем на европейской арене, к сожалению, поэтому все, что происходило в России, думаю, было достаточно интересно», — добавил Карпин.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.