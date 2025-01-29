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Карпин: «В РПЛ был достаточно интересный год, не только чемпионат»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», высказался о футбольных событиях, произошедших за минувший год.

«Прям каких-то важных событий, к сожалению, не произошло ничего сверхъестественного. Как раз наоборот произошли события: возможно, важные, но не очень хорошие. Как я уже говорил, сборная России по футболу отстранена, как и в принципе весь российский спорт. Поэтому ничего хорошего, так скажем, с этой точки зрения, не произошло, к сожалению», — сказал Карпин РЕН ТВ.

Карпин также высказался о событиях чемпионата России в 2024 году.

«Если говорить про клуб, то в РПЛ был достаточно интересный год, не только чемпионат. Много интересных матчей было, много интересных событий происходило. Опять же, в силу того что мы не участвуем на европейской арене, к сожалению, поэтому все, что происходило в России, думаю, было достаточно интересно», — добавил Карпин.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.

Валерий Карпин
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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П
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Зенит

 6
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