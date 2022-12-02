Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Пиняев рассказал о совете Осинькина, который никогда не забудет

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о роли главного тренера Игоря Осинькина в своей карьере.

— В премьер-лиге ты дебютировал в 16 лет. Каково в таком возрасте оказаться в клубе уровня РПЛ?

— Помогло то, что я уже знал тренера и многих футболистов — тех, кто играл в «Чертанове». Когда мне было 14, я ходил на их матчи и смотрел, как они действуют, впитывал требования. И когда сам окунулся в эту систему, очень быстро адаптировался. К тому же меня потрясающе приняли. В «Крыльях» такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие, кто играл в Самаре, тоже ее отмечают и говорят, что такого нигде не видели. Думаю, и не увидят.

— Насколько в этом велика роль Осинькина? Вы часто общаетесь?

— Постоянно! Он подсказывает мне, исправляет ошибки, направляет в нужную сторону. Игорь Витальевич — высококлассный тренер, который влияет на меня как на футбольном поле, так и за его пределами. Я ему реально очень благодарен.

— Его совет, который ты не забудешь?

— Ох, их было много... Игорь Витальевич часто транслировал мысль: чтобы стать футболистом, нужно быть профессионалом. В остальном он регулярно подсказывает мне по моим действиям на поле. Стараюсь прислушиваться не только к Осинькину, но и ко всем опытным людям, которые провели в футболе не один десяток лет. Чтобы не повторять ошибок.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев высказался о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов»
Пиняев — о повышенном внимании СМИ: «Это нужно тем, кто делает на мне рейтинги»
Пиняев: «В Европе легко точно не будет. Важно, чтобы был порядок в голове»
Пиняев — об отъезде в Европу: «Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате»
Пиняев ответил на вопрос, следит ли он за матчами «Манчестер Юнайтед»
«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев — о повышенном внимании СМИ: «Это нужно тем, кто делает на мне рейтинги»

Пиняев высказался о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости