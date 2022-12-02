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Сегодня, 10:45

Пиняев высказался о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о работе главного тренера команды Игоря Осинькина.

— Со стороны кажется, что Осинькин — очень добрый. В раздевалке он может устроить разнос?

— Конечно! Если ты не выполнишь установку и будешь действовать вразрез его требованиям, он, как и любой другой тренер, укажет на это на повышенных тонах. И это правильно. Мне, естественно, тоже доставалось.

— Его уход из «Крыльев» станет катастрофой? Слухи об этом появляются после каждой тренерской отставки в топ-клубах РПЛ.

— Сейчас Осинькин в Самаре — смысл об этом говорить? Он максимально комфортно себя ощущает, его любят футболисты и обожают болельщики. Наконец, Игорь Витальевич отлично справляется с работой: сколько бы игроков ни покидали команду, «Крылья» все равно не отходят от своего стиля и показывают качественный футбол. Каждый в команде знает, что делать на поле, — это показатель работы главного тренера.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Краснодар

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