Пиняев: «Так, как в России, не нравится нигде. У нас другой уровень комфорта и жизни»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» рассказал, какие места в Европе впечатлили его больше всего.

— Почти каждый отпуск ты проводишь в Европе. Где понравилось больше всего? Где меньше?

— Честно, так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. В Москве это вообще на другом уровне. Но где понравилось — Брюгге. Понравилась аутентичность. И первое место в топе — Лондон. Он больше всего впечатлил, — сказал Пиняев «СЭ» в рамках Fonbase.

— Лондон или Саратов?

— Разные плюсы и минусы. Саратов — мой родной город. В Лондоне я был только как турист, не могу сравнивать. Но там понравилась аутентичность, ощущение стиля.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол в 2 матчах за железнодорожников.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.