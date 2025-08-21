Божович о рекордных трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Не понимаю логику. В чем их смысл?»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказался о дорогостоящих трансферах «Спартака» и «Зенита».

— Состав меняется и у Семака, и у Станковича: приехали Жерсон, Жедсон, Ливай Гарсия, «Спартак» вообще обновил трансферный рекорд.

— Деньги в футбол не играют. Ты можешь купить дорогих игроков, но не добиться результата. А можешь брать футболистов за небольшие деньги и выиграть титул. Футбол — это не деньги, а тактика, «физика» и знания.

— На ваш взгляд, без еврокубков такие вложения оправданы?

— Я не понимаю логику таких трансферов. В чем их смысл? Если бы привозили молодых и перспективных игроков, которых можно через пару лет еще дороже продать, я бы понял. Но всем выше перечисленным — по 26-28 лет. То есть их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи. Это деньги на ветер! Ведь еврокубков, где ты сможешь отбить серьезные вложения, нет.

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после пяти туров. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.