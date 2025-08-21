Божович назвал реальным переезд Батракова и Кисляка в топ-лиги Европы

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитников «Локомотива» Алексея Батракова и ЦСКА Матвея Кисляка.

— Две главные звезды чемпионата — Кисляк и Батраков — из «Локомотива» и ЦСКА.

— Считаете, что они смогут уехать в клубы из топ-5 лиг Европы?

— У них есть возможность прогрессировать в чемпионате России, потому что РПЛ — это сильная лига. Все будет зависеть от них самих. Если Батраков и Кисляк продолжат так выступать и влиять на результаты своих команд, то переезд в Европу вполне реален.

Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА восемь матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Батраков в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» семь матчей и забил восемь голов.