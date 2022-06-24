«Оренбург» продлил контракт с Гойковичем

«Оренбург» продлил контракт с Ренато Гойковичем, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний босниец выступает в «Оренбурге» с 2020 года.

В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).