«Оренбург» продлил контракт с Гойковичем
«Оренбург» продлил контракт с Ренато Гойковичем, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний босниец выступает в «Оренбурге» с 2020 года.
В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).
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|Краснодар
|0
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|0
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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6
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
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11
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12
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
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|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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