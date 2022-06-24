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«Оренбург» продлил контракт с Гойковичем

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«Оренбург» продлил контракт с Ренато Гойковичем, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний босниец выступает в «Оренбурге» с 2020 года.

В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/renato-gojkovich-prodolzhil-sotrudnichestvo-s-fk-orenburg.html
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