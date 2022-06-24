Жемалетдинов выбыл на срок от 7 до 9 месяцев
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов выбыл на длительный срок.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, по результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у 25-летнего россиянина было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия.
В ближайшее время полузащитнику предстоит операция.
Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.
В прошедшем сезоне Жемалетдинов забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/7003
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