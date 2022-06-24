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Сегодня, 12:04

Жемалетдинов выбыл на срок от 7 до 9 месяцев

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов выбыл на длительный срок.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, по результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у 25-летнего россиянина было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия.

В ближайшее время полузащитнику предстоит операция.

Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

В прошедшем сезоне Жемалетдинов забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/7003
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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