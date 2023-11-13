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Пименов назвал провальным трансфер Дуарте: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»

Пименов назвал провальным трансфер Дуарте в «Спартак»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руслан Пименов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Трансфер Дуарте — провальный трансфер. Он играет, потому что других на эту позицию у «Спартака» нет. Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все ошибки у «Спартака» из-за Дуарте. И все это видят», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» подписал 23-летнего защитника из парагвайского «Серро Портеньо» в январе этого года. С того момента парагваец провел за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, получил пять желтых и одну красную карточку.

Контракт Дуарте со «Спартаком» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

После окончания первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые обыграли «Ростов» (2:1). Дуарте отыграл полный матч.

Источник: «РБ Спорт»
Руслан Пименов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
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 7
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Оренбург

 12 1 4
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Спартак

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