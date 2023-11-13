Семин назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ.

«Специалист, который со своей командой идет на первом месте и есть лучший. А это Ивич с «Краснодаром», — цитирует Семина Metaratings.ru.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.