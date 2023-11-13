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Сегодня, 17:10

Непомнящий — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Обе команды сыграли ниже своих возможностей»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение о матче «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— В Петербурге был футбол с приставкой «супер»?

— Ну что вы! Обе команды сыграли ниже своих возможностей. На четверочку. Этому есть объяснение.

— Какое?

— Уже почти два года мы без еврокубков. Которые не просто повышают уровень мастерства, а учат играть на результат. Закаляют характер, помогают справляться с давлением, когда многое стоит на кону.

— Так. И что?

— На мой взгляд, футболисты «Зенита» и «Краснодара» именно с давлением и не справились. Матч держал в напряжении 90 минут, парни старались изо всех сил, но были слишком зажаты. Ни легкости, ни раскованности, ни вдохновения, ни куража. Вот и не показали все, на что способны. Даже бразильцы.

— Это удивило?

— Конечно! Ждал более яркого зрелища. Но у «Зенита» в первом тайме мяч вообще не держался. Два-три паса — и потеря. Никаких обостряющих передач — ни вразрез, ни за спину защитникам. Сами себя ограничивали, поэтому ничего не получалось. Только в концовке после серии замен игра чуть-чуть раскрылась, стало больше опасных моментов.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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