Непомнящий — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Обе команды сыграли ниже своих возможностей»

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение о матче «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— В Петербурге был футбол с приставкой «супер»?

— Ну что вы! Обе команды сыграли ниже своих возможностей. На четверочку. Этому есть объяснение.

— Какое?

— Уже почти два года мы без еврокубков. Которые не просто повышают уровень мастерства, а учат играть на результат. Закаляют характер, помогают справляться с давлением, когда многое стоит на кону.

— Так. И что?

— На мой взгляд, футболисты «Зенита» и «Краснодара» именно с давлением и не справились. Матч держал в напряжении 90 минут, парни старались изо всех сил, но были слишком зажаты. Ни легкости, ни раскованности, ни вдохновения, ни куража. Вот и не показали все, на что способны. Даже бразильцы.

— Это удивило?

— Конечно! Ждал более яркого зрелища. Но у «Зенита» в первом тайме мяч вообще не держался. Два-три паса — и потеря. Никаких обостряющих передач — ни вразрез, ни за спину защитникам. Сами себя ограничивали, поэтому ничего не получалось. Только в концовке после серии замен игра чуть-чуть раскрылась, стало больше опасных моментов.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».