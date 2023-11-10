Петржела считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Он считает, что «быки» на данный момент переживают исторический момент.

«Я до последнего верю в победу питерского клуба. Не даю им расслабиться, ха-ха. Убежден: игра сложится так, что после нее «Зенит» вернется к лидерству. Они — победная команда. В «Зените» качественные игроки. Несмотря на серию чемпионств, команда постоянно хочет выигрывать. У них только такие мысли. И вообще у команды нет проблем с мотивацией. Хотя многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Не жду высокой результативности в этом матче. Может, будет 1-2 мяча» — цитирует ODDS.ru Петржелу.

Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 мск.