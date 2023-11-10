«Матч Премьер» покажет в прямом эфире игру «Факел» — ЦСКА 11 ноября в 13.55

«Факел» на своем поле Центрального стадиона профсоюзов в городе Воронеж сыграет против московского ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ 11 ноября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте в матч-центре онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Факел» — ЦСКА.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Факел» — ЦСКА. Прямой эфир начнется в 13.55 мск.

Команда тренера Владимира Федотова набрала 24 очка за 14 туров, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Коллектив Сергея Ташуева занимает 10-е место с 18 баллами.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».