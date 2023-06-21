Петржела: «В Чехии найдутся те, кто захочет покритиковать Личку за переход в «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как в Чехии относятся к возможному назначению Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«В местных СМИ вообще не пишут об этом. Они восприняли это как решенное дело. Но я уверен, что найдутся те, кто захочет покритиковать Личку за это решение», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее стало известно о том, что Личка может возглавить «Динамо». Агент тренера подтвердил эту информацию.

В минувшем сезоне оренбуржцы под руководством 45-летнего чешского специалиста заняли 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.