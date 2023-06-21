Мележиков: «Мне предложили должность в структуре «Лукойла», но я отказался»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков во время пресс-конференции рассказал о приниче своего ухода.

— Как мы поняли вашу речь: я устал, я ухожу. Кроме этого есть ли еще причины? О которой вы нам не скажете?

— У меня ограничений нет. Неустойку, конечно, я получил — это было соглашение сторон и обоюдное решение. Может, я неправильно подбираю формулировку. Я устал, но ухожу не поэтому. В течение 1,5 месяцев мы обсуждали дальнейшее развитие клуба. Есть два мнения. В этом споре мы немного не сошлись. Возможно, оно было неверным (мое мнение). И чтобы не мешать клубу развиваться я принял решение помогать по мере сил и возможностей, если будет необходимо, и выйти из ситуации.

Мы разговаривали с руководителями, мне предложили должность в структуре «Лукойла» — проект, связанный с развитием спорта и инфраструктуры. Тушинское поле, Сокольники, Тарасовка. Многое нужно приводить в порядок. Но я отказался, потому что человек эффективен тогда, когда ему нравится, чем он занят. Для меня на данный момент — это направление не так интересно, и я могу быть недостаточно эффективен.