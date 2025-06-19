Министр иностранных дел Венгрии: «Мы наложили право вето на включение ЦСКА и «Ростова» в санкционные списки»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил «СЭ» на вопрос об исключении российских клубов из санкционных списков.
«В ЕС хотели включить ЦСКА и «Ростов» в санкционный лист. Мы наложили на это право вето. Футбольные команды не несут ответственности за какие-либо политические ситуации. Мы сказали, что, если клубы будут в санкционном листе, мы наложим право вето. В итоге их не включили в санкционный лист», — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.
В фервале сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), а также футбольных клубов ЦСКА и «Ростов».
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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