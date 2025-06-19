Министр иностранных дел Венгрии: «Мы наложили право вето на включение ЦСКА и «Ростова» в санкционные списки»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил «СЭ» на вопрос об исключении российских клубов из санкционных списков.

«В ЕС хотели включить ЦСКА и «Ростов» в санкционный лист. Мы наложили на это право вето. Футбольные команды не несут ответственности за какие-либо политические ситуации. Мы сказали, что, если клубы будут в санкционном листе, мы наложим право вето. В итоге их не включили в санкционный лист», — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В фервале сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), а также футбольных клубов ЦСКА и «Ростов».