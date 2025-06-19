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19 июня 2025, 15:16

Министр иностранных дел Венгрии: «Мы наложили право вето на включение ЦСКА и «Ростова» в санкционные списки»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил «СЭ» на вопрос об исключении российских клубов из санкционных списков.

«В ЕС хотели включить ЦСКА и «Ростов» в санкционный лист. Мы наложили на это право вето. Футбольные команды не несут ответственности за какие-либо политические ситуации. Мы сказали, что, если клубы будут в санкционном листе, мы наложим право вето. В итоге их не включили в санкционный лист», — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В фервале сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), а также футбольных клубов ЦСКА и «Ростов».

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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