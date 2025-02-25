Гинер назвал Венгрию друзьями за блокировку санкций Евросоюза

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал «СЭ» новость, что Венгрия заблокировала инициативу Эстонии на санкции ЕС для двух клубов РПЛ — ЦСКА и «Ростов». Ранее об этом сообщило издание Vsquare.

«Венгры наши близкие друзья! Настоящие друзья!» — сказал Гинер «СЭ».

Ранее сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе патриарха Кирилла, Олимпийский комитет России (ОКР) и две российские футбольные команды, названия которых не уточнялись.