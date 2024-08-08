Первый тренер Соболева: «Я детей никогда не отстранял от тренировок, а тут взрослого футболиста лишают профессии»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с отстранением игрока от тренировок.

«Раньше прощались по-человечески. Ранее игроки просто уходили, а сейчас продают за деньги. Люди отыграли по 5-7 лет, приносили пользу, и тут... Какие там конфликты, что не дают тренироваться? Просто не понимаю, как можно запретить? Я никогда детей не отстранял от тренировок, а тут взрослого футболиста лишают профессии», — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.