Первый тренер Соболева: «Игрок сейчас теряет тонус, ему нужен будет месяц для набора формы»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака».

«Не знаю, какие разногласия с «Зенитом». Но все выглядит так, будто делается назло. Александр ничего не решает — все зависит от руководства, агентов. Игрок сейчас теряет тонус, ему нужен будет месяц, чтобы прийти в форму. Нарезать круги — это разве тренировка?» — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.