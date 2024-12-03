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Сегодня, 16:50

Первый тренер Соболева: «Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Но это не карма»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в комментарии «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1).

«Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Это не карма, это футбол. Все идет своим чередом — через время все вернется на круги свои. Все поправится, Саша пройдет зимние сборы, почувствует уверенность — пока это не пришло. Весной все будет нормально. Соболев играл — про него пишут. Не играет — опять пишут. У нас, видимо, есть только Дзюба и Соболев», — сказал Горбунов «СЭ».

Лещук стал первым вратарем в чемпионате России, который забил с игры.

Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. В текущем сезоне РПЛ 27-летний форвард не отметился результативными действиями за 11 матчей.

Александр Соболев
Игорь Лещук
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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