Первый тренер Соболева: «Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Но это не карма»

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в комментарии «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1).

«Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Это не карма, это футбол. Все идет своим чередом — через время все вернется на круги свои. Все поправится, Саша пройдет зимние сборы, почувствует уверенность — пока это не пришло. Весной все будет нормально. Соболев играл — про него пишут. Не играет — опять пишут. У нас, видимо, есть только Дзюба и Соболев», — сказал Горбунов «СЭ».

Лещук стал первым вратарем в чемпионате России, который забил с игры.

Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. В текущем сезоне РПЛ 27-летний форвард не отметился результативными действиями за 11 матчей.