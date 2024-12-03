Журналист Каптейнс: «В Нидерландах следят за успехами Угальде»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс рассказал о результативности экс-игрока «Твенте» Манфреда Угальде в сезоне-2024/25.

«Сейчас Угальде начал раскрывать свой потенциал. Когда он играл в Нидерландах, было видно, что это игрок с будущим. Следят ли в Нидерландах за успехами Угальде? Да, ведь он бывший игрок «Твенте», — сказал Каптейнс «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 3 результативные передачи.