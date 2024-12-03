Комаров: «Со стороны лучше видно, есть ли у меня сходства с Миранчуками»

Футболист «Ростова» Иван Комаров ответил, есть ли у него сходства с игроками сборной России Алексеем и Антоном Миранчуками.

«Мне приятно слышать от болельщиков, что я прибавил в игровом плане. Надеюсь, что это так и есть, не мне оценивать свою игру. Старюсь на каждой тренировке выкладываться, делать то, что нужно. Есть ли у меня сходство с Миранчуками? Мне очень сложно сказать, наверное, лучше видно со стороны», — сказал Комаров «РБ Спорт».

Антон Миранчук выступает за швейцарский «Сьон», а Алексей — за американскую «Атланту».

В текущем сезоне Комаров провел в составе дончан 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.