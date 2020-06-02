Первый канал готов показать отдельные матчи РПЛ

Сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что прорабатывается вопрос показа матчей чемпионата России на бесплатных федеральных телеканалах. «Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах», — сказал Чернышенко.

«СЭ» обратился в Первый канал с вопросом, рассматривает ли компания возможность трансляций игр РПЛ. «Готовы показать отдельные матчи, но пока нам их никто не предлагал», — ответили в пресс-службе Первого.

Чемпионат России должен возобновиться в уик-энд 19 — 21 июня. В турнире осталось сыграть 8 туров. При этом доступ болельщиков будет ограничен — Роспотребнадзор согласовал, что с учетом ситуации с распространением коронавируса стадион можно будет заполнить не более чем на 10 процентов от вместимости.

Основной вещатель — «Матч ТВ» — показывает все игры на премиальном телеканале «Матч Премьер» и несколько встреч — на своем бесплатном федеральном канале.

Ранее «СЭ» сообщал, что возможен показ ряда матчей на Первом канале или увеличение их числа на «Матч ТВ». (Вячеслав Короткин)