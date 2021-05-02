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Карпин рассказал, что волнует его в игре «Ростова»

16:25
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

«Для меня важнее то, чтобы футболисты показывали то, что мы отрабатываем на тренировках. Это даже важнее результата. Мы говорим о сыгранности, о взаимопонимание. Сейчас это самое важное в оставшейся части чемпионата», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Ростов — Тамбов

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