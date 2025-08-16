Футбол
16 августа, 12:29

Перрен: «РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился мнением об уровне РПЛ.

«Я думаю, что РПЛ — хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде. В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее», — приводит слова Перрена ТАСС.

Перрен выступал за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист стал лучшим ассистентом лиги 1.

Источник: ТАСС
Гаэтан Перрен
ФК Краснодар
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Berkut-7

    Хотелось бы узнать имена технарей , которые так впечатлили этого ценителя техничного футбола.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Странно что его не выпускает Мусаев, ведь Краснодар сейчас еле-еле вымучивает победы. И Ленини в запасе почему-то. Зато играет какой-то никакой Дуглас Августо. Мусаеву конечно виднее, но команда выигрывает уже который матч просто чудом, а на чуде далеко не уедешь.

    16.08.2025

  • Солёный

    Есть такой показатель - количество брака в передачах... вот по нему, думаю, объективно оценивать уровень лиги... это показывает и мастерство футболистов (и отдающего и принимающего) и уровень тренеров... так вот, по колчиеству брака в передачах РПЛ на уровне где-то чемпионатов Швейцарии, чемионшипа, Шотландии, Греции, Турции... Англия, Франция, Испания, Германия, Италия, Португалия, Голландия, Бельгия, Чехия по качеству передач намного лучше РПЛ... РПЛ более походит на чемпионшип, тоже много бестолковой беготни, только там выносливость повыше у футболистов, а у нас чуть более техничны... а так, один в один...

    16.08.2025

  • NF

    Ё-моё...

    16.08.2025

  • hottie

    Надо приобрести какого-нибудь итальянца, немца, испанца и англичанина, чтобы они тоже свое экспертное сравнение родного чемпионата и нашего болота провели. Вероятно тоже будут в восторге.

    16.08.2025

  • андрей андреев

    наша лига - пятая по силе в мире.

    16.08.2025

  • psevdonim777

    Это он ещё про ФНЛ не знает

    16.08.2025

  • Slim Tallers

    Для ватников как бальзамом в уши нассал.

    16.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

