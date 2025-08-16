Перрен: «РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился мнением об уровне РПЛ.

«Я думаю, что РПЛ — хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде. В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее», — приводит слова Перрена ТАСС.

Перрен выступал за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист стал лучшим ассистентом лиги 1.