Гаджиев: «Объективно «Спартак» должен ставить себе задачу входить в тройку»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последних результатах «Спартака».

«Сложилась так себе ситуация. Но, с другой стороны надо чуть набраться терпения. Не знаю, знал ли Станкович: только первое место в «Спартаке» является результатом. Все остальное — ну так. Станешь вторым, тоже скажут: «Что не первый?» Хотя объективно «Спартак» должен ставить себе задачу входить в тройку. Это нормально при сегодняшней ситуации, сильном «Зените», «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо». Надо входить в тройку, выигрывать конкуренцию у топ-5-6 клубов», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.