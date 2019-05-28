Перейра поблагодарил "Краснодар" и пожелал клубу всего наилучшего

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра заявил, что всегда будет желать "быкам" всего наилучшего. Ранее стало известно, что 29-летний уругваец покинет клуб по окончании сезона-2018/19.

- Тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря "Краснодару", - сказал Перейра в интервью клубной пресс-службе. Я делал все возможное на поле, выкладывался на 100 процентов. Я всегда буду желать клубу только лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом.

Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в составе "быков", забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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