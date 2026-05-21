Жуков назвал Кордобу и Сперцяна лучшими футболистами сезона РПЛ

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках сезона РПЛ.

«Сперцян и Кордоба наиболее ярко сегодня проявили. Их можно назвать лучшими игроками прошедшего сезона РПЛ. И приятно, что в нашем чемпионате хорошо зарекомендовали себя много молодых россиян, например, Батраков и Кисляк. И неспроста ими интересуются европейские гранды», — сказал Жуков «СЭ».

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом сезона-2025/26, на его счету 16 голевых передач в 30 матчах. Также он занял первое место по «гол+пас» — 29 (13+16). Нападающий «быков» Джон Кордоба победил в гонке бомбардиров, забив 17 мячей в 28 играх.

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

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