Футболист ЦСКА Лусиано стал отцом

У нападающего ЦСКА Лусиано Гонду и его супруги Вирджинии родился сын, сообщает пресс-служба армейцев.

«Лусиано стал отцом! Поздравляем Лучи и его жену Вирджинию с рождением сына! Малышу и родителям желаем здоровья, сил и счастья», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Лусиано присоединился к ЦСКА в январе 2026 года, ранее аргентинский форвард выступал за «Зенит». В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. Контракт 24-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2030 года.

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