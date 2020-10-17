«Перед Лигой чемпионов страшно за «Локомотив». Мнение депутата Лебедева

Заместитель председателя Государственной думы РФ и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» оценил скептически перспективы выступления «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Перед Лигой чемпионов страшно за «Локомотив». Если мы у «Уфы» дома с трудом выигрываем 1:0 за счет ошибки вратаря, то Нойер так ошибаться не будет. Такие подари нам ни «Атлетико», ни «Бавария», ни «Зальцбург» делать не будут.

Кикнадзе провалил трансферную политику. Ни один новичок не усилил команду. На Зе Луиша еще посмотрим. К Лиге чемпионов так не готовятся. Продуют сильнейших, а покупают слабейших. Не знаю, зачем так делать. Все новички сидят на лавке. Какой смысл покупать игрока, если он будет сидеть в запасе. С таким составом перед Лигой чемпионов страшно.

Как Николичу построить игру из того, что есть? На третью-четвертую строчку команду выводит прошлогодний состав. Трансферная политика провалена. Хотели Кузяева, да и тот передумал, ушел в «Зенит». Футбол такая игра, что можно случайно и вничью сгонять, и выиграть. Николича даже жалко, потому что болельщики будут делать выводы о его профпригодности по результатам в Лиге чемпионов. А нам в этой группе третье место будет большим счастьем. (Сергей Федоров)