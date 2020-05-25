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Переболевший коронавирусом Зобнин присоединился к тренировкам с командой

18:54
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, переболевший коронавирусом, присоединился к тренировкам с командой, информирует пресс-служба клуба.

Утром в понедельник вице-капитан красно-белых прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее инфекцией. Результаты показали, что полузащитник полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

Ранее сообщалось, что по истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета.

Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-05-25-selikhov_i_zobnin_v_obshchey_gruppe_shiltsov_zamenil_guliyeva/

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