Переболевший коронавирусом Зобнин присоединился к тренировкам с командой

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, переболевший коронавирусом, присоединился к тренировкам с командой, информирует пресс-служба клуба.

Утром в понедельник вице-капитан красно-белых прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее инфекцией. Результаты показали, что полузащитник полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

Ранее сообщалось, что по истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета.

Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.