Источник: «Спартак» контактировал с бывшим главным тренером «Краснодара» Ивичем
Главный тренер «Аль-Айна» Владимир Ивич может возглавить «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, руководство красно-белых контактировало с 48-летним сербом, однако сам тренер не принял предложение. Ивича устраивает быт в Дубае, также в его контракте нет пункта о неустойке за расторжение.
Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года, дойдя до финала Кубка России.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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|1 : 2
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|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
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|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
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|19.10
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