Источник: «Спартак» контактировал с бывшим главным тренером «Краснодара» Ивичем

Главный тренер «Аль-Айна» Владимир Ивич может возглавить «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, руководство красно-белых контактировало с 48-летним сербом, однако сам тренер не принял предложение. Ивича устраивает быт в Дубае, также в его контракте нет пункта о неустойке за расторжение.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года, дойдя до финала Кубка России.