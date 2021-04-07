Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на слова агента, представляющего интересы нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, Юрия Горбенко.

Деспотович в интервью Sport24 сказал, что традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры является бессмысленной дисциплинарной мерой.

«Надо понимать то, что если бы Деспотович высказался с такой претензией

главному тренеру, находясь на базе, перед игрой — это одно. Но когда человек обращается к стране — это совсем другое. Меня задели и обидели его слова. Я помню, когда прилетел в Англию, при первой же встрече пресс-атташе мне сказал: «Ром, я понимаю, что ты прилетел в другую страну, но если тебе что-то не нравится — не говори плохо о той стране, в которой играешь». Я это запомнил навсегда.

Меня задевает то, что Деспотович, находясь в стране уже несколько лет, говорит так про Россию. Если человеку что-то не нравится и он об этом открыто говорит, то не надо здесь находиться — это моя личная позиция. Агент Деспотовича должен объяснить футболисту, прибывшему в страну, что так выражаться нельзя. Тем более он не Месси, и не Роналду чтобы так говорить», - сказал Павлюченко «СЭ».

Ранее Горбенко заявил «СЭ», что Павлюченко должен извиниться за высказывание в Instagram о словах серба, сказав: «Если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал! Звезда».

(Ангелина Коляда)