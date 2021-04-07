«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче молодежного первенства

«Зенит» в гостях одержал победу над «Ростовом» (3:2) в матче 20-го тура молодежного первенства. В составе команды из Санкт-Петербурга гол забил Никита Терещук, автоголом отметился игрок дончан Давид Березов.

У «Ростова» единственный мяч на счету Никиты Колотиевского.

Молодежные команды

20-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:2)

Голы: Колотиевский, 25 (1:0). Терещук, 28 (1:1). Березов, 41 — в свои ворота (1:2).

Удаление: Исик (Ростов — мол.), 48.

Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).

7 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

В параллельной встрече «Ахмат» одержал победу над «Строгино» (3:2).

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Строгино — мол.» (Москва) — 3:2 (2:1)

Голы: Кармаев, 5 (1:0). Канаплин, 36 (1:1). Якуев, 44 (2:1). Камлашев, 84 (2:2). Кадыров, 90 (3:2).

Судья: Каширин (Уфа).

7 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.