Стипиди: «Станковича не надо было забрасывать камнями после поражения от «Оренбурга»

Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

На старте сезона «Спартак» уступил в гостях «Оренбургу» (0:2). В следующем матче команда Деяна Станковича обыграла на выезде «Химки» со счетом 3:1.

«Зря на Станковича накинулись после поражения «Спартака» в Оренбурге. Там «Спартак» поплатился из-за самоуверенности. Да, «Оренбург» на контратаках играх здорово и по делу победил, вопросов нет. Но не надо было забрасывать Станковича камнями и рассказывать, что его уже выгонять надо. У нас же всегда так: если выигрываешь — ты король, если нет — ты под ковром. Считаю такой подход глупостью», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.