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Силкин: «Нгамале — один из самых удачных трансферов «Динамо» за последнее время»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможное продление контракта с 31-летним камерунским форвардом бело-голубых Николасом Нгамале.

«Желание «Динамо» продлить Нгамале — правильное. В индивидуальном плане он сейчас выглядит интереснее других игроков группы атаки. У Муми с каждым годом все лучше и лучше идет игра в «Динамо». В целом Нгамале — один из самых удачных трансферов бело-голубых за последнее время. По цене и качеству — очень хороший вариант.

Самыми сильными качествами у Нгамале я бы назвал дриблинг и его индивидуальное мастерство. Он всегда оказывается в тех точках, из которых забиваются голы. Он не случайно в конце прошлого сезона много забивал в самые нужные моменты», — цитирует Силкина Legalbet.

Нгамале перешел в «Динамо» осенью 2022 года. Контракт африканца с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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