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Павел Погребняк: «Все хотят уйти на перерыв с положительными эмоциями»

16:05
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк сделал дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:2).

— Очень эмоциональная, боевая игра, за три очка, — сказал Погребняк в эфире «Матч Премьер». — Все вы видели турнирную таблицу. Каждая команда выходит и бьется. Все хотят уйти на перерыв с положительными эмоциями.

Я же тренируюсь, а не просто отбываю номер. На меня можно рассчитывать, и я готов играть с первых минут.

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