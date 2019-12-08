Павел Погребняк: «Все хотят уйти на перерыв с положительными эмоциями»
16:05
Нападающий «Урала» Павел Погребняк сделал дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:2).
— Очень эмоциональная, боевая игра, за три очка, — сказал Погребняк в эфире «Матч Премьер». — Все вы видели турнирную таблицу. Каждая команда выходит и бьется. Все хотят уйти на перерыв с положительными эмоциями.
Я же тренируюсь, а не просто отбываю номер. На меня можно рассчитывать, и я готов играть с первых минут.
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