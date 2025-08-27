Советский футболист Бубнов: «Три мушкетера — разврат и кабаки. Чему там учиться футболистам?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире подкаста «Коммент. Шоу» высказал мнение, что далеко не вся классика способна «повысить интеллектуальный уровень» игроков. В качестве примера он привел роман Александра Дюма.

«Возьмем «Трех мушкетеров». Чему можно там научиться? Они всех убивали, громили кабаки, бегали за девками. Один вообще был связан с проституткой Миледи и в итоге убил ее. Вот какой это пример? Это разврат, а не воспитание», — заявил Бубнов.

По его словам, книги не сделают футболистов умнее, а принуждать их к чтению бессмысленно. «Без министра спорта разберутся, что читать. Зачем навязывать?», — подчеркнул эксперт.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.