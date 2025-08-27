Руководство «Динамо» объяснило расставание с Лаксальтом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» объяснил уход защитника Диего Лаксальта из команды свободным агентом.



«Очень сложное решение, однако в итоге оно устроило всех — клуб, тренерский штаб и самого игрока. Совместно пришли к этому. Мы не стали дожидаться конца трансферного окна, чтобы не мешать игроку заниматься поисками нового клуба», — сказал Пивоваров «СЭ».



32-летний Лаксальт перешел в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана». Всего он провел за московскую команду 78 матчей, в которых сделал 5 голевых передач. Уругваец дважды стал бронзовым призером чемпионата России.



Денис Клесарев