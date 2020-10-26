Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о конфликте с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Что могу сказать о Слуцком? С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры? Не буду приводить. Я никогда не приму его как личность. Для меня он пустой. Говорил ли я Слуцкому, что из-за разных слухов с ним лучше встретиться на нейтральной территории, а не в кабинете? Не было такого, мне самому смешно, когда это читаю», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».

«Говорил ли я ему о том, что не имеет права меня штрафовать и забирать мои же деньги? Да, это было. Это был штраф, кажется, за желтую карточку, из-за которой я вынужден был пропустить следующий матч. Сумму точно назвать не могу», — сказал Мамаев.