Канчельскис: «Если российский игрок сменит гражданство, он не начёт быстрее бегать, это чистая политика»

Генеральный директор «Тобола» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание Татьяны Тарасовой в адрес футболистов из России, которая заявила, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство, потому что они не востребованы в мировом спорте.

«Обязательно надо менять гражданство, чтобы быть востребованным? Так получается. Если игрок соответствует требованиям футбольных клубов, то ему не надо менять гражданство. Я думаю, что здесь чистая политика. Нельзя смешивать политику со спортом, но к сожалению, у нас все это смешали. Раньше футболисты соответствовали уровню клубов, ехали, играли и здорово играли. И никто не менял гражданство. Это, конечно, чисто политика вмешалась в спортивную деятельность, поэтому спорт страдает. Российские спортсмены страдают из-за этого. Не будь вмешательства в спорт, все бы было нормально и не надо никому менять гражданство. Если я поменяю гражданство, то меня сразу начнут приглашать во все клубы? Или я лучше играть буду? Как я играл, так и буду играть. Поэтому это, конечно, неправильно сформулированная вещь. Мне это непонятно. Если я приму гражданство, я не начну быстрее бегать или больше забивать. Это чисто политика», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.