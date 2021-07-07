Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России
11:34
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Кукуяна станут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервный арбитр — Иван Сиденков. ВАР — Игорь Панин, АВАР — Алексей Стипиди.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Сегодня, 7 июля, стало известно, что билеты на матч за Суперкубок России поступили в продажу.
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