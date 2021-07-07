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Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России

11:34
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Кукуяна станут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервный арбитр — Иван Сиденков. ВАР — Игорь Панин, АВАР — Алексей Стипиди.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Сегодня, 7 июля, стало известно, что билеты на матч за Суперкубок России поступили в продажу.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/811

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Иван Торопцев все материалы автора

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