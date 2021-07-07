Стала известна стоимость самого дешевого и самого дорогого билета на матч за Суперкубок России

Билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» поступили в продажу, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

Стоимость самого дешевого билета на игру, которая пройдет в Калининграде, составляет 700 рублей. Самый дорогой билет стоит 1 800 рублей.

Для болельщиков «Зенита» выделены места на южной трибуне D стадиона «Калининград», для фанатов «Локомотива» выделили места на северной трибуне B. Согласно распоряжению правительства Калининградской области на фоне пандемии коронавируса, вместимость стадиона составит не более 70 процентов от общего количества мест. Фактическая вместимость может быть меньше с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде, начало — в 19.00 (мск).