Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стала известна стоимость самого дешевого и самого дорогого билета на матч за Суперкубок России

10:58
Стадион «Калининград». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стадион «Калининград». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» поступили в продажу, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

Стоимость самого дешевого билета на игру, которая пройдет в Калининграде, составляет 700 рублей. Самый дорогой билет стоит 1 800 рублей.

Для болельщиков «Зенита» выделены места на южной трибуне D стадиона «Калининград», для фанатов «Локомотива» выделили места на северной трибуне B. Согласно распоряжению правительства Калининградской области на фоне пандемии коронавируса, вместимость стадиона составит не более 70 процентов от общего количества мест. Фактическая вместимость может быть меньше с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26790.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/4 финала
Фото: Как дочь предугадала смерть Владимира Меньшова
Вирусолог назвал лучшую вакцину для переболевших коронавирусом
Подробности трагедии в Абхазии, где мать и троих детей унесло в море
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд