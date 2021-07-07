Защитник Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход в «Химки».

«Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провёл впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.



С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» — хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!» — приводит официальный сайт «Химок» слова Набиуллина.

6 июля стало известно, что 26-летний Набиуллин подписал контракт с «Химками». В сезоне-2020/21 футболист провел 19 матчей за «Сочи», на его счету 1 результативная передача.