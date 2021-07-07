Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Набиуллин прокомментировал свой переход в «Химки»

12:10
Теги:

Защитник Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход в «Химки».

«Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провёл впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.

С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» — хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!» — приводит официальный сайт «Химок» слова Набиуллина.

6 июля стало известно, что 26-летний Набиуллин подписал контракт с «Химками». В сезоне-2020/21 футболист провел 19 матчей за «Сочи», на его счету 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyul/elmir-nabiullin-s-khimkami-tyazhelo-igrat-lyubomu-soperniku-s-neterpeniem-zhdu-pervogo-matcha-za-klu/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов
Подросток проник в дом 91-летней старушки и попытался ее изнасиловать
Глава МИД Украины предложил Белоруссии альтернативу «русскому миру»
Последние данные о состоянии Веры Алентовой на 6 июля
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд